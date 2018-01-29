Что должна знать каждая женщина и о чем не говорят врачи. Правда о папилломе вирусе человека. Вы думаете, что раком шейки матки, в основном, страдают только женщины после 40 лет? Нет, вы глубоко ошибаетесь! За последние годы патология сильно помолодела, и эта болезнь стала всё чаще встречаться у девушек молодого возраста. Даже зафиксированы случаи заболевания у девушек, не живших половой жизнью.
Каковы основные факторы развития рака шейки матки? Действительно ли вирус папилломы человека является главной причиной этого заболевания? Что делать людям с генетической предрасположенностью?
Всё это и многое другое вы узнаете из программы "Точка зрения".
Гость студии Pravda.ru : Наталья Беглярова, врач-генетик, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Ведущий: Оксана Орловская
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