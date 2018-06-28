Ситуация с безопасностью в Европе все время ухудшается после "крымской весны" 2014 года, мы на грани "Карибского кризиса" на границе с Прибалтикой, сказал в эфире передачи "Точка зрения" директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.
Между Россией и Европой закрыты все "красные линии" связи на высшем дипломатическом и профессиональном уровне, взаимное недоверие набирает обороты.
"Европейцы просто не знают, что делать с Россией и держат ее на расстоянии вытянутой руки", — сказал эксперт "Правды.Ру". В этих условиях тотального взаимного недоверия Европа разделилась на группы, что только увеличивает кризис безопасности. Одни пытаются создать собственные вооруженные силы, уже не надеясь на НАТО, другие в одностороннем порядке просят о помощи Вашингтон.
Это касается, например, Польши, которая предложила США организовать на ее территории военную базу за два миллиарда долларов. "Поляки отыгрывают историческое недоверие к России, они боятся 1939 года так же, как мы боимся 1941-го", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру".
А вот Эстония присоединилась к "европейской армии", которую начали создавать девять стран Европы, в том числе Британия, Франция и Германия.
"Обезлюдевшие страны Балтии обеспечивают свою, как им кажется, безопасность путем простейшей продажи своей территории под полигоны для военных учений", — заметил Юрий Солозобов в беседе с обозревателем "Правды.Ру".
Эскалации напряженности, по мнению политолога, препятствует только один договор подписанный Ельциным. Какой это договор и каков рецепт преодоления взрывоопасной ситуации, вы узнаете, посмотрев программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.
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