Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии

Стоит ли верить пророчеству Ванги о том, что из-за Сирии начнется Третья мировая? Насколько опасна военно-политическая ситуация в мире? Сможет ли человечество остановить военное безумие? Как выиграть в войне фейков и вранья?



Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии

О судьбах мира рассуждают военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин и главный редактор Правды.Ру Инна Новикова