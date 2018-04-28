Стоит ли верить пророчеству Ванги о том, что из-за Сирии начнется Третья мировая? Насколько опасна военно-политическая ситуация в мире? Сможет ли человечество остановить военное безумие? Как выиграть в войне фейков и вранья?
О судьбах мира рассуждают военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин и главный редактор Правды.Ру Инна Новикова
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Митинги в Армении пока отличаются от майданных событий, но обращают на себя внимание некоторые детали, не внушающие оптимизма в гармоничном решении ситуации.