Москва ждет крылатую ракету из США?

США уведомили Россию "по двум каналам", что вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщил 22 января на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



Вашингтон вышел из ДРСМД. Есть ли ответ у Москвы?

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков комментирует "Правде.Ру", почему Вашингтон решился на выход из ДРСМД, какие преимущества получает и есть ли у Москвы ответ на угрозу уменьшения подлетного времени раеты с ядерной боеголовкой к Москве до трех минут.

Программу "Точка зрения" ведет обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

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