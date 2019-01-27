Москва ждет крылатую ракету из США?

США уведомили Россию "по двум каналам", что вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщил 22 января на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков комментирует "Правде.Ру", почему Вашингтон решился на выход из ДРСМД, какие преимущества получает и есть ли у Москвы ответ на угрозу уменьшения подлетного времени раеты с ядерной боеголовкой к Москве до трех минут.
Программу "Точка зрения" ведет обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.
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