Астролог: человечество кардинально изменится через 230 лет

2018 год будет спокойным для россиян, ДНР и ЛНР останутся под украинским флагом, но к власти на Украине в ближайшие 3 года придет пророссийское правительство, сказал в прямом эфире «Правды.Ру» астролог Павсекакий Богданов.



Астролог: человечество кардинально изменится через 230 лет

Вопрос объединения мира вокруг России - это вопрос 70ти лет, и это вопрос наличия у нее воды. Нелегкая судьба ждет США, Казахстан, Белоруссию. Вообще человечество кардинально изменится через 230 лет, «кто возьмется, а кто останется» - прогноз астролога в передаче « Точка зрения « с Любовью Степушовой.