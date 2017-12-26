2018 год будет спокойным для россиян, ДНР и ЛНР останутся под украинским флагом, но к власти на Украине в ближайшие 3 года придет пророссийское правительство, сказал в прямом эфире «Правды.Ру» астролог Павсекакий Богданов.
Вопрос объединения мира вокруг России - это вопрос 70ти лет, и это вопрос наличия у нее воды. Нелегкая судьба ждет США, Казахстан, Белоруссию. Вообще человечество кардинально изменится через 230 лет, «кто возьмется, а кто останется» - прогноз астролога в передаче « Точка зрения « с Любовью Степушовой.
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Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…