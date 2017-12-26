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Автор Айдын Мехтиев

Бунтарь во власти: Шавкат Мирзиеев объявил войну команде Ислама Каримова

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Узбекистан стоит на пороге коренных реформ: такой вывод делают западные эксперты, которые анализируют деятельность нового лидера страны Шавката Мирзиеева. Смена власти в Узбекистане произошла в декабре прошлого года, после смерти Ислама Каримова, который в течение 27 лет правил страной своей жесткой рукой.


Бунтарь во власти: Шавкат Мирзиеев объявил войну команде Ислама Каримова

Ровно год  прошел с момента избрания новым президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева, и все это время создавалось впечатление, что преемник Ислама Каримова будет продолжать политику покойного диктатора. Однако наступил декабрь, и произошла резкая смена декораций. Шавкат Мирзиеев резко изменил риторику, и он обрушился с резкой критикой на чиновников, которые долгих три десятилетия считались опорой власти Каримова. За минувший год Мирзиеев, имеющий огромный опыт аппаратных игр и перестановок, полностью заменил на ключевых постах каримовскую старую гвардию на своих лояльных людей.

В декабре 2017 года Мирзиеева словно подменили: обычно сдержанный глава государства начал делать необычны резкие эмоциональные заявления, начав чистку в правительстве. Так в Минфине Узбекистана были уволены сразу 50 чиновников. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в жесткой форме поручил министру финансов Джамшиду Кучкарову в десятидневный срок «очистить министерство от недобросовестных работников». Вместо них на государственную службу должны быть призваны «молодые люди, которые любят свою Родину». В случае неисполнения этого поручения увольнение грозит самому Кучкарову. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время видеоселекторного совещания обрушился с резкой критикой на прокуроров страны. Заявив о том, что прокуроры являются «самыми большими ворами», оставшимися «со старой мусорной системы», президент предупредил, что прокуроров, запятнавших себя в коррупции и казнокрадстве.

И уже совсем сенсация. Никогда ранее узбеское телевидение не критиковало Ислама Каримова. И вдруг в передаче «Таҳлилнома» («Доклад»), показанной в эфире узбекского информационно-аналитического телеканала «Узбекистан 24», была подвергнута резкой критике политика ныне покойного президента Ислама Каримова. Естественно, такая критика не могла выйти в эфир без одобрения первого лица страны.Все факты, перечисленные выше, позволяют предположить: Шавкат Мирзиеев собирается окончательно разорвать все свои связи с командой Каримова, которая не способна идти в ногу со временем.

Мирзиеев уверен: пора некомпетентных старых чиновников заменить на молодых и талантливых. Пришла пора дать свободу предпринимательству, повести борьбу с коррупцией. И тогда Мирзиеев войдет историю как новатор и реформатор, который выведет Узбекистан в число самых развитых стран региона.

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Темы президент Узбекистан Айдын Мехтиев
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