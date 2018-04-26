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Автор Любовь Степушова

Почему Путин не отвечает на провокации Запада

Правда ТВ » Точка зрения

В России есть три элитарные группы, которые придерживаются разных взглядов на отношения с Западом. Первая - это либералы, которые предлагают сдаться ему на милость, вторые - "патриоты", которые призывают жестко отвечать на каждую провокацию и компромиссники, которых представляет Владимир Путин, сказал в эфире "Правды.Ру" политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.


Почему Путин не отвечает на провокации Запада

Эксперт считает, что президент России до последнего будет терпеть провокации, не отвечая на них. Он понимает, что  все они через какое-то время превратятся в фарс. Собственно, так и происходит сейчас с делом Скрипалей и химической атакой в Думе. У Запада 500 лет нет хороший отношений с Россией и не надо думать, что, если мы пойдем на поводу у первой группы, то они наладятся. Наоборот, Россия превратится в конгломерат непризнанных государств, дерущихся между собой , сказал Андрей Суздальцев.

Что же касается выбора «патриотов», то у России нет сил отвечать на выпады Запада «баш на баш» без риска скатиться в войну и нищету. Поэтому применять контрсанкции надо очень осторожно. Например, можно отнять американскую собственность, но нельзя запрещать пролеты над нашей территорией американских самолетов. По мнению политолога, Запад будет продолжать давление на Россию через Украину, для этого заменит Порошенко на более удобную фигуру. Дело в том, что Петр Порошенко не хочет воевать с Россией, придет тот, кто захочет. Судьба Украины после этого ничуть США не интересует, заметил Андрей Суздальцев.

России надо пересматривать свои интересы на постсоветском пространстве, так как союзники не являются ими, а являются нахлебниками. И надо проводить реформы , эксперт уверен, что они скоро начнутся. Останется ли Дмитрий Медведев в правительстве и что это будут за реформы? Подробности смотрите в программе "Точка зрения". Ведет передачу международный обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова

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Темы Путин санкции Точка зрения
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