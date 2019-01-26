Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев

Владимир Путин был с восторгом принят в Сербии. Почему "прозападный политик" президент Сербии Александр Вучич стал дрейфовать в сторону Москвы? Можно ли ему верить? Готов ли у России план по решению косовской проблемы? Как его нужно реализовывать и есть ли перспектива закрепиться на Балканах?



Путин мог сделать президента Сербии героем или предателем

Об этом в программе "Точка зрения" рассказывает известный специалист по региону руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.

Ведет программу обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

Источник фото: kremlin.ru

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