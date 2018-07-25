Олег Шеин: пенсионная реформа - это гайдаровщина

Почему пенсионная реформа разрушит Россию? Есть ли в России рабочие места для несостоявшихся 17 миллионов пенсионеров? Какой может быть выход из кризиса? Гость студии — депутат Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.



Олег Шеин: пенсионная реформа - это гайдаровщина

Видеоэфир ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.