Олег Шеин: пенсионная реформа - это гайдаровщина

Почему пенсионная реформа разрушит Россию? Есть ли в России рабочие места для несостоявшихся 17 миллионов пенсионеров? Какой может быть выход из кризиса? Гость студии — депутат Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
Видеоэфир ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
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