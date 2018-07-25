Возрождение усадьбы - спасение России

Директор Ассоциации владельцев исторических усадеб и президент Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" Виссарион Алявдин рассказывает о судьбах русских усадеб в прошлом, настоящем и будущем, о Вишневом саде — как общей модели русской усадебной хозяйственной жизни, о том, что из Колизея в Риме не обязательно делать стадион и что возрождение усадеб может спасти сельскую Россию.
Эфир ведет обозреватель "Правды.Ру" Саид Гафуров.
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