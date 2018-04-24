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Автор Любовь Степушова

Генерал ФСБ предположил, кто мог быть заинтересован в смерти Скрипаля

Правда ТВ » Точка зрения

Министры иностранных дел G7 потребовали от России полного раскрытия "незаявленной" ранее программы по нервно-паралитическому веществу "Новичок", которым, по версии Лондона, были отравлены Скрипали.


Генерал ФСБ предположил кто мог быть заинтересован в смерти Скрипаля

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сказал в эфире "Правды.Ру", что "Дело Скрипалей", скорее всего, это провокация, построенная на несчастном случае — бытовом отравлении отца и дочери, а боевое отравляющее вещество было впрыснуто в их кровь уже после происшествия. Но он не исключат и версию спланированного британскими спецслужбами убийства Скрипалей.

Если же рассматривать версию причастности российских спецслужб, то возникают следующие вопросы. Почему для акции выбран "тихий пенсионер" и помилованный президентом Скрипаль, а не предатели, находящиеся в розыске и осужденные российским судом — например, Гордиевский — бывший заместитель по политической линии резидента разведки СССР в Лондоне. Почему выбран столь экзотический метод убийства и третий, почему Скрипаль все же выжил?

Есть и другие грубые нестыковки, особенно в плане идентификации отравляющего вещества и способа его применения. Если хотите знать ответы профессионала контрразведки, смотрите программу "Точка зрения".

Ведет выпуск: Любовь Степушова, международный обозреватель

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