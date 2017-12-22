Какие были знаковые события для Украины в 2017 году? Насколько Киев приблизился к Европе? Какие киевские политики удивили мир?
Почему единой Украины больше нет? Чем так разозлил США Крымский мост? Об итогах года в студии Правды.Ру говорит политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
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Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…