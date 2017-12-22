Ростислав Ищенко об Украине: ни страны, ни инвесторов, ни имен

Какие были знаковые события для Украины в 2017 году? Насколько Киев приблизился к Европе? Какие киевские политики удивили мир?



Ростислав Ищенко об Украине: ни страны, ни инвесторов, ни имен

Почему единой Украины больше нет? Чем так разозлил США Крымский мост? Об итогах года в студии Правды.Ру говорит политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко