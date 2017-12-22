Главное событие 2017 года - это допинговый скандал и отстранение российского государства от участия в Олимпиаде. Именно государства, а не спортсменов. Кто он Родченков - герой или предатель? Враг России - МОК - или его решение справедливое? Какие выводы надо сделать из случившегося? Нужно ли России управлять спортом на государственном уровне, или отдать эти функции в распоряжение федераций, как это происходит во многих странах? Об этом в программе «Точка зрения» Игорь Минтусов, вице-президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC), председатель совета директоров PR-компании Никколо М.
Ведет программу «Точка зрения»: Любовь Степушова, международный обозреватель
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Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
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