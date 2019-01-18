Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО

Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему это произошло и можно ли было что-то сделать, рассказывает председатель Сoюза пoлитэмигрантoв и пoлитзаключенных Украины Лариса Шеслер.



Cвoих не брoсаем? Все о ситуации с выдворением Елены Бойко из России

На самом деле, Елена Бойко нарушила российские законы. Но оставаться в рамках миграционного законодательства в России, действительно, очень сложно, особенно если ты на родине являешься персоной нон грата и борцом с режимом. Поэтому не правы и те, кто однозначно утверждает, что в своих бедах Елена виновата сама, считает эксперт "Правды.Ру".

Во всех перипетиях этой очень сложной ситуации совместно разбирались Лариса Шеслер и ведущая программы "Точка зрения" Дарья Митина.

На фото: Елена Бойко. Источник: fakty.ua

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