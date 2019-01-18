России надо жестко действовать, чтобы не дать разрушить русскую православную цивилизацию на Украине, сказал в эфире программы "Точка зрения" настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, член общественного совета Союзного государства России и Белоруссии, протоиерей Всеволод Чаплин.
По мнению священника, бандеровские власти с Варфоломеем реализуют давний план США — поссорить Украину с Россией. Новая религиозная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — это не только канонически незаконная структура, но и однозначно антироссийская. Если проект будет успешным, то, спустя время, проповеди раскольников превратят народ Украины в злейшего врага России, заметил отец Всеволод.
Россия для Запада — это не просто страна, народ или государство, а центр чуждой Православной цивилизации, к которой, естественно, относится православная Украина.
Россия, по словам протоиерея, совершила две ошибки в прошлом, что ситуация дошла до полномасштабного захвата храмов — не "применила силу" против бандеровцев, когда этого требовала ситуация на востоке Украины, и жестко не остановила Варфоломея, как раскольника. Надо было не письма ему с просьбами писать, а жестко изобличать перед православным миром, сказал отец Всеволод.
Отметим, что Рада в четверг приняла закон, позволяющий изменять юрисдикции религиозных общин, что может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов. Закон предусматривает, что прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, внося изменения в устав религиозной организации. Это будет сделано методами "карусели" с помощью активистов-радикалов, отметил отец Всеволод в эфире "Правды.Ру".
По его мнению, ситуацию в долгосрочной перспективе будут решать прихожане, которые вместе с пастырями могут покинуть здание церкви, отошедшей раскольникам, но не предать свою веру и не лишиться Божьей благодати. В этом случае, кто и зачем будет служить в храмах, в которых не будет прихожан? Священник уверен, что такие проповеди сейчас читаются на Украине.
Спасти русское православие, а значит и Россию, можно, по словам отца Вселовода, работой с автокефальными церквями по признании ПЦУ раскольнической и жесткими действиями светских властей России по прекращению всяких экономических связей с нынешним киевским режимом.
Смотрите программу "Точка зрения" с протоиерееем Всеволодом Чаплиным, ведет передачу Любовь Степушова.
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