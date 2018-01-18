Несладкая жизнь: когда пора проверяться на диабет

Спасение диабетиков - дело рук самих диабетиков, утверждают медики. По статистике, около 80% страдающих диабетом не подозревают, что больны, и списывают тревожные симптомы на стечение обстоятельств или другие причины.



Несладкая жизнь: когда пора проверяться на диабет

Действительно, лишний вес (а у россиян его становится все больше, недаром в стране бум спроса на лекарства от ожирения) не всегда свидетельствует о наличии диабета. Поэтому надо ориентироваться на сочетание других признаков и прислушиваться к своему организму.

Как это делать, когда пора начинать волноваться и куда идти, чтобы проверить свои опасения, "Правде.Ру" рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова. Подробное интервью о современных методах диагностики и лечения диабета - в программе "Точка зрения"