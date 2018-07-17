Мария Бутина - русский агент или активный гражданин?

В США была задержана гражданка России Мария Бутина. Ее подозревают в шпионаже и сговоре с иностранным агентом в пользу РФ.
"29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и впервые предстала сегодня днем перед судьей Деборой А. Робинсон в окружном суде США по округу Колумбия", — сообщает американский минюст.
Также сообщается, что Бутина с 2015 года работала в США как иностранный агент, не уведомив генрокурора, и была агентом высокопоставленного российского чиновника, который находится под американскими санкциями.
Мария Бутина неоднократно была гостем и экспертом наших программ в видеостудии "Правды.Ру". Тогда она занимала должность федерального координатора движения легализации короткоствольного нарезного огнестрельного оружия "Право на оружие" .
Предлагаем вам посмотреть специальный выпуск программы "Точка зрения", в котором Мария Бутина выступает за расширение полномочий российских полицейских. Эксперт "Правды.Ру" считает, что наши органы правопорядка должны сами принимать решение о стрельбе на поражение, не опасаясь уголовного преследования за превышение полномочий.
Напомним, данная видеопрограмма была выпущена в эфир в 2014 году.
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