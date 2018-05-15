Осторожно клещи! Членистоногие наступают

Где обитают клещи, инфицированные энцефалитом или боррелизом (болезнь Лайма)? Какую температуру и влажность они любят? Какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы не стать жертвой клеща и что делать, если это всё-таки произошло? Какие места на теле человека наиболее любимы клещами? Как вытащить его в домашних условиях, какие средства должны быть под рукой. Не поздно ли прививаться после укуса и сколько часов на это дается человеку?



Осторожно клещи! Членистоногие наступают

Почему в Москве вам не сделают вакцину против клещей? Какие мифические шлейфы тянутся за этими насекомыми и что из них надо принимать за правду? В студии программы "Точка зрения" Надежда Колясникова, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.