Постновогодняя депрессия: как прийти в норму после каникул

Постновогодняя депрессия - не шутка: она встречается, и достаточно часто. По статистике, именно после праздничных каникул учащаются случаи самоубийств. Как снять стресс, побороть уныние и активировать резервные силы собственного организма, чтобы настроиться на рабочий лад после 10-дневных застолий и дружеских посиделок?



Постновогодняя депрессия: как прийти в норму после каникул

Об этом и многом другом в очередном выпуске программы "Точка зрения" рассказывает психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительный член Российской и Европейской психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг

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