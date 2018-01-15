Постновогодняя депрессия - не шутка: она встречается, и достаточно часто. По статистике, именно после праздничных каникул учащаются случаи самоубийств. Как снять стресс, побороть уныние и активировать резервные силы собственного организма, чтобы настроиться на рабочий лад после 10-дневных застолий и дружеских посиделок?
Об этом и многом другом в очередном выпуске программы "Точка зрения" рассказывает психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительный член Российской и Европейской психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг
Фото: proza.ru
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Руководство украинской компании "Южмаш" требует от России $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ", чтобы запустить спутник "Лыбидь".
Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.
Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.