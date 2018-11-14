"В глубоком кризисе находится сегодня наша космонавтика", — сказал в эфире Pravda. ru советский и российский космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин. С чего начиналась космонавтика и в чем уникальность основоположника практической космонавтики — советского ученого, инженера-конструктора Сергея Павловича Королева. Как работалось советским космонавтам с американскими коллегами и в чем было превосходство подготовки наших специалистов?
С какого момента наступил кризис нашей космонавтики и почему американцы настаивали на затоплении станции "Мир" — об этом вы услышите от гостей студии Pravda. ru легендарных космонавтов - дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия Рюмина и Героя России, лётчика-космонавта РФ Елены Кондаковой.
А также, наши прославленные гости расскажут немного интересных фактов из жизни космонавтов во время работы на станциях — как в космосе встречают 16 раз в день Новый год и свой День рождения, как правильно открыть бутылку шампанского в невесомости и помыть голову без воды.
Ведет программу: Владимир Губарев, научный обозреватель. Человек, которому довелось не только общаться с выдающимися учеными, академиками, космонавтами, но и участвовать в драматических событиях отечественной науки.
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