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Автор Любовь Степушова

Чем живет русская диаспора в Аргентине

Правда ТВ » Точка зрения

Русская диаспора в Аргентине хорошо организована в культурные сообщества, ценит и знает свои исторические корни, принимает участие в российских праздниках, таких как шествие "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", сказала в программе "Точка зрения" Ольга Муратова представитель "Россотрудничества" в Аргентине, директор Российского центра науки и культуры в Буэнос-Айресе.


Чем живет русская диаспора в Аргентине

Интересно, что этот центр объединяет не только потомков русских эмигрантов, но украинских и белорусских, и все сосуществуют мирно без выяснения политических предпочтений. Конечно, есть и националистически настроенные украинские аргентинцы, но они живут обособленно своей жизнью, сказала активист.

По словам Ольги Муратовой интерес к России в Аргентине очень высок, в центр приходят не только соотечественники, но и аргентинцы кастильского и другого происхождения. Особенно он возрос после Чемпионата мира по футболу 2018. Центр организовал "Клуб болельщиков", причем выяснилось, что аргентинцы после вылета своей сборной стали болеть за российскую.

В центре так же организуются концерты местных музыкантов, которые играют музыку российских и советских музыкантов, курсы русского языка, который потомки эмигрантов в значительной мере утеряли, на подходе фестиваль "Матушка Русь".

"Россотрудничество" в Аргентине принимает участие в отборе абитуриентов на обучение в ВУЗах России. Всего квота — 30 мест. Что представляет из себя аргентинец, желающий учиться в России, какие профессии он выбирает, отдается ли предпочтение соотечественникам, а так же улучшилась ли работа российской "мягкой силы" после украинского провала, вы узнаете, посмотрев программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

 

Фото: из личного архива Валерия Еремина

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