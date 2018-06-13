Нужна ли Киму Россия в переговорах с Трампом?

Встреча Трамп - Ким Чен Ын 12 июня была исторической или ограничилась констатацией «мы за все хорошее и против всего плохого»? Ясно, что стороны по-разному понимают разоружение. Американцы сначала хотят полного ядерного разоружения КНДР, а потом - снятие санкций, а главное требование северных корейцев - сначала вывести американские войска из региона, а потом говорить о денуклеаризации.



Нужна ли Киму Россия в переговорах с Трампом?

Допустим, Трамп выведет войска, а как же тогда сдерживание Китая - главного противника США? Найдется ли удобный компромисс для всех, и какая роль отводится России в урегулировании ситуации, ведь был же визит Лаврова в Пхеньян? Не опасается ли Ким судьбы Каддафи? А может быть он повторит тактику предшественников и выйдет из формата, как только ситуация немного успокоится?

В программе «Точка зрения» принимает участие ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, кандидат философских наук, Евгений Ким. Ведет передачу международный обозреватель Любовь Степушова.