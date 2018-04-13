Как Путин разгадал замыслы Трампа

Трамп действует с Путиным по методике, отработанной с Ким Чен Ыном: напугать, а потом на своих условиях посадить за стол переговоров. Вероятно, история с объявлением «твиттервойн» будет продолжаться, на нее не надо обращать серьезного внимания, сказал в программе «Точка зрения» политолог Армен Гаспарян.



Как Путин разгадал замыслы Трампа

По его мнению, в США есть военные, например начальник генштаба Данфорд, которые не дадут Трампу начать войну в Сирии, хотя тому этого очень хочется. Аргументы очень простые, у США нет плана Б на случай, если Путин ответит на удар. А он ответит, об этом говорит его фраза : «зачем нам этот мир , если в нем нет России». Начинать войну в условиях, когда госдолг США 20 триллионов долларов, это нарываться на непредсказуемые последствия, вплоть до развала страны, сказал Армен Гаспарян .

Что действительно беспокоит, то это отсутствие в США аналитиков, знающих Россию. Политолог уверен, что Путин обладает разведданными, которые позволяют сказать однозначно: войны в Сирии между США и Россией не будет. А вот поведение вассалов, типа Климкина не может не вызывать иронию.

Ведет передачу « Точка зрения» международный обозреватель Любовь Степушова.