"Чем больше хороших книг, тем меньше спрос", — говорит в интервью Pravda. ru генеральный директор издательства Директ-Медиа Константин Костюк. Всего треть населения России читает книги. Многие считают, что настала эра цифровой книги, но бумажная — умирать не собирается, ибо несет в себе особую интеллектуальную ценность.
Заинтересовано ли государство в издании научной литературы и кому достаются президентские гранты? Что спасет научную литературу и почему в России самая дорогая "печать"?
Что происходит с классической литературой сегодня и почему она не входит в топы популярной литературы?
На вопрос редакции за какой книгой будущее: за цифровой и интернетом или за бумажной классической версией — издатель ответил: "я верю в особое качество, т.к. бумажную книгу ты держись в руке, удобно сосредоточиться — это определяет физическую ценность интеллектуального продукта. Но будущее все же за цифровой книгой".
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