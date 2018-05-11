Наследники Маркса готовы взять власть в России

Актуален ли Маркс в 21 веке? Как мифы информационной войны изменяют марксизм? Кто они - законные наследники Маркса: Мао, Троцкий, Ленин, Сталин, Гильфердинг, Каутский, Пол Пот?



Наследники Маркса готовы взять власть в России

К 200-летнему юбилею Карла Маркса. На эти и другие вопросы Саида Гафурова отвечает лидер Коммунистической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин