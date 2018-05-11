Актуален ли Маркс в 21 веке? Как мифы информационной войны изменяют марксизм? Кто они - законные наследники Маркса: Мао, Троцкий, Ленин, Сталин, Гильфердинг, Каутский, Пол Пот?
К 200-летнему юбилею Карла Маркса. На эти и другие вопросы Саида Гафурова отвечает лидер Коммунистической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности...