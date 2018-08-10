Мы все равно получили те санкции, которых не хотели после "крымской весны". Либеральные элиты России предали население Донбасса, так как посчитали, что богатств Крыма им достаточно, сказал "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
Вашингтон новыми санкциями по делу Скрипаля ставит Россию перед выбором: или эти элиты должны быть заменены на патриотические, или они будут снесены народом, как в 1917 году. В принципе, "раз в сто лет такое происходит в России", — мы не учимся на своих ошибках, заметил политолог в интервью "Правде.Ру".
По мнению Виталия Коровина, санкции в краткосрочной перспективе сделают жизнь населения сложнее в России, но в долгосрочной значительно усилят экономику страны, так как жизнь заставит вернуться к автаркической советской модели, однако плановый характер в ней будет только в важнейших секторах.
С внешнеполитической точки зрения, продолжил политолог в беседе с обозревателем "Правды.Ру", американцы этими санкциями разваливают однополюсную геополитическую модель мира. Все больше стран понимают, что они в любой момент могут стать объектом немотивированного давления. Это приведет к формированию новых центов силы, куда Россия впишется на первых ролях.
Есть ли в России кадры, способные придти на смену либералам, есть ли смелость у Владимира Путина наладить ротацию элит, — об этом смотрите в программе "Точка зрения" с Любовью Степушовой.
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В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Что такое химическое оружие? Какие его виды наиболее опасны? Почему оно все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? И где можно ждать такую следующую вымышленную или реальную историю? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, кандидат химических наук Антон Уткин.