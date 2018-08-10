Россия перед выбором: замена элит или революция

Мы все равно получили те санкции, которых не хотели после "крымской весны". Либеральные элиты России предали население Донбасса, так как посчитали, что богатств Крыма им достаточно, сказал "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.



Россия перед выбором: замена элит или революция

Вашингтон новыми санкциями по делу Скрипаля ставит Россию перед выбором: или эти элиты должны быть заменены на патриотические, или они будут снесены народом, как в 1917 году. В принципе, "раз в сто лет такое происходит в России", — мы не учимся на своих ошибках, заметил политолог в интервью "Правде.Ру".

По мнению Виталия Коровина, санкции в краткосрочной перспективе сделают жизнь населения сложнее в России, но в долгосрочной значительно усилят экономику страны, так как жизнь заставит вернуться к автаркической советской модели, однако плановый характер в ней будет только в важнейших секторах.

С внешнеполитической точки зрения, продолжил политолог в беседе с обозревателем "Правды.Ру", американцы этими санкциями разваливают однополюсную геополитическую модель мира. Все больше стран понимают, что они в любой момент могут стать объектом немотивированного давления. Это приведет к формированию новых центов силы, куда Россия впишется на первых ролях.

Есть ли в России кадры, способные придти на смену либералам, есть ли смелость у Владимира Путина наладить ротацию элит, — об этом смотрите в программе "Точка зрения" с Любовью Степушовой.