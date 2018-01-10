Пойдет ли НАТО на строительство военных баз на Украине? Как предотвратить второй Чернобыль там же? Как предупредить столкновения подводных лодок России и НАТО в Арктике? Почему многократно увеличилось присутствие кораблей ВМФ России в мировом океане?
Об этом пойдет речь на встрече главы Генштаба России Валерия Герасимова и командующего группировки НАТО в Европе Кертиса Скапаротти в Баку в январе 2018 года. Это первый контакт на таком уровне после «крымской весны».
В эфире «Правды.Ру» военный политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В Плеханова, Александр Перенджиев.
Ведет программу «Точка зрения»: Любовь Степушова, международный обозреватель
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Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.