Минобороны России и НАТО вышли на прямой контакт в Баку

Пойдет ли НАТО на строительство военных баз на Украине? Как предотвратить второй Чернобыль там же? Как предупредить столкновения подводных лодок России и НАТО в Арктике? Почему многократно увеличилось присутствие кораблей ВМФ России в мировом океане?



Минобороны России и НАТО вышли на прямой контакт в Баку

Об этом пойдет речь на встрече главы Генштаба России Валерия Герасимова и командующего группировки НАТО в Европе Кертиса Скапаротти в Баку в январе 2018 года. Это первый контакт на таком уровне после «крымской весны».

В эфире «Правды.Ру» военный политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В Плеханова, Александр Перенджиев.

Ведет программу «Точка зрения»: Любовь Степушова, международный обозреватель