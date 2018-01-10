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Автор Любовь Степушова

Минобороны России и НАТО вышли на прямой контакт в Баку

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Пойдет ли НАТО на строительство военных баз на Украине? Как предотвратить второй Чернобыль там же? Как предупредить столкновения подводных лодок России и НАТО в Арктике? Почему многократно увеличилось присутствие кораблей ВМФ России в мировом океане?


Минобороны России и НАТО вышли на прямой контакт в Баку

Об этом пойдет речь на встрече главы Генштаба России Валерия Герасимова и командующего группировки НАТО в Европе Кертиса Скапаротти в Баку в январе 2018 года. Это первый контакт на таком уровне после «крымской весны».  

В эфире «Правды.Ру» военный политолог,  кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В Плеханова, Александр Перенджиев.

Ведет программу «Точка зрения»: Любовь Степушова, международный обозреватель

 

 

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