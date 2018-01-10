Если режим аятоллы Хаменеи в Иране падет, то России очень несладко придется на Ближнем Востоке. Справится ли Иран с волнениями своими силами?
Жизнеспособно ли исламисткое государство (где главенствуют законы шариата)? Какие слои населения и чем недовольны. Кто возглавляет протесты? Есть ли такое понятие, как иранская нация, роль азербайджанского фактора?
Об этом в эфире «Правды.Ру» иранист, политолог, член российско-иранского Совета по общественным связям, Геннадий Авдеев.
Ведет программу «Точка зрения»: Любовь Степушова, международный обозреватель «Правды.Ру»
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