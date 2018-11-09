Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания

" У каждого преступника есть внутреннее побуждение к совершению особенно насильственных преступлений, эту проблему мы изучали c точки зрения психологии. Провели огромное количество тестирований преступников, которые совершали убийства. Выявили общие черты, которые объединяют и показывают причины, способствующие к совершению тяжких преступлений — грабежи, разбои, изнасилования ", — сказала в эфире Pravda. ru криминолог Галина Запорожцева



Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания

"Фрейд разделял психотипы на две категории: первая категория инстинктов — это стремление к любви, стремление к продолжению жизни, он его называл сексуальным инстинктом. И вторая категория - это деструктивный инстинкт. Инстинкт, который запускает внутренние механизмы человека на самоуничтожение. То есть запускается программа самоуничтожения", — продолжила эксперт.

О том, как в Киеве сотрудниками ЦРУ был создан "Институт измененного сознания", в рамках которого учеными проводились исследования, психологические эксперименты. Один из которых — организация "Белое братство"* (запрещена в РФ), которую возглавляла Мария Дэви Христос. Этот метод был применен во время Оранжевого Майдана.

Какой психотип более подвержен кодировке, гипнозу и существует ли раскодировка — об этом и многом интересном другом вы услышите в этом выпуске программы "Точка зрения".

Гость: Галина Запорожцева, кандидат психологических наук, криминолог, полковник украинской милиции

Ведет программу: Инна Новикова, главный редактор Pravda. ru