" У каждого преступника есть внутреннее побуждение к совершению особенно насильственных преступлений, эту проблему мы изучали c точки зрения психологии. Провели огромное количество тестирований преступников, которые совершали убийства. Выявили общие черты, которые объединяют и показывают причины, способствующие к совершению тяжких преступлений — грабежи, разбои, изнасилования ", — сказала в эфире Pravda. ru криминолог Галина Запорожцева
"Фрейд разделял психотипы на две категории: первая категория инстинктов — это стремление к любви, стремление к продолжению жизни, он его называл сексуальным инстинктом. И вторая категория - это деструктивный инстинкт. Инстинкт, который запускает внутренние механизмы человека на самоуничтожение. То есть запускается программа самоуничтожения", — продолжила эксперт.
О том, как в Киеве сотрудниками ЦРУ был создан "Институт измененного сознания", в рамках которого учеными проводились исследования, психологические эксперименты. Один из которых — организация "Белое братство"* (запрещена в РФ), которую возглавляла Мария Дэви Христос. Этот метод был применен во время Оранжевого Майдана.
Какой психотип более подвержен кодировке, гипнозу и существует ли раскодировка — об этом и многом интересном другом вы услышите в этом выпуске программы "Точка зрения".
Гость: Галина Запорожцева, кандидат психологических наук, криминолог, полковник украинской милиции
Ведет программу: Инна Новикова, главный редактор Pravda. ru
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