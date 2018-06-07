Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков.
Почему это невыгодно "Газпрому" и почему правительство Болгарии не может дать гарантии президенту России В.Путину вы узнаете в программе "Точка зрения".
Выпуск ведет международный обозреватель Pravda.ru Любовь Степушова
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Трамп изображает фрика, но способствует росту самосознания Европы. Пока у ЕС нет механизма для противостояния США, но Трамп поможет ему в этом.