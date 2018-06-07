Правительство Болгарии — заложник США

Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков.



Правительство Болгарии — заложник США

Почему это невыгодно "Газпрому" и почему правительство Болгарии не может дать гарантии президенту России В.Путину вы узнаете в программе "Точка зрения".

Выпуск ведет международный обозреватель Pravda.ru Любовь Степушова