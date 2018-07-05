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Автор Редакция рубрики "Общество"

Как доказать, что ты не виновен: видеофиксация нарушений ПДД

Правда ТВ » Точка зрения

Мы давно уже привыкли к камерам видеофиксации нарушений ПДД, привыкли получать "письма счастья" и послушно платить штрафы. Но что является доказательством твоей вины?


Как доказать, что ты не виновен: видеофиксация нарушений ПДД

О паркингах и шлагбаумах, о том,  с чем связана большая аварийность на такси и как отвечают агрегаторы за состояние и профессиональный уровень своих водителей расскажет в эфире Pravda.ru Петр Шкуматов, координатор общественного движения "Синие ведерки"

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