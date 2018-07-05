Мы давно уже привыкли к камерам видеофиксации нарушений ПДД, привыкли получать "письма счастья" и послушно платить штрафы. Но что является доказательством твоей вины?
О паркингах и шлагбаумах, о том, с чем связана большая аварийность на такси и как отвечают агрегаторы за состояние и профессиональный уровень своих водителей расскажет в эфире Pravda.ru Петр Шкуматов, координатор общественного движения "Синие ведерки"
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Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Футбольные болельщики всего мира открывают для себя real Russia, а иноСМИ делятся их впечатлениями о России. В целом, рассказы для нас комплиментарны, но...