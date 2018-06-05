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Автор Любовь Степушова

Шаг Асада - предупреждение Грузии

Правда ТВ » Точка зрения

29 мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси отреагировал разрывом дипотношений с Дамаском. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, считает член президиума Академии геополитических проблем, Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.


Шаг Асада - предупреждение Грузии

Несомненно, и в Брюсселе, и в Тбилиси намек поняли, какие будут их шаги - покажет время, считает политолог. Однако у Москвы, по словам Араика Степаняна, готовы новые шаги противостояния расширению НАТО в Закавказье - это включение Южной Осетии в состав России и расширение списка стран, признающих независимость двух бывших грузинских автономий. Готова ли Грузия их терять навсегда?

Более подробно вы узнаете в этом выпуске программы "Точка зрения"

Ведущий: международный обозреватель Pravda.ru Любовь Степушова

 

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Темы сирия грузия абхазия Башар Асад южная осетия программа Точка Зрения
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