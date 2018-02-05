Какова роль подводного флота России в ядерной триаде? Почему британские чиновники так боятся, что наши подводные лодки лишат их связи, «перерезав подводные кабели»? Чем российская подводная лодка класса «Борей» отличается от американской класса Columbia. Что это за оружие подводный дрон - "Статус-6" ?
Почему погибла аргентинская лодка Сан Хуан? Может ли повториться такая авария, как с АПЛ «Курск»?.В прямом эфире «Правды.Ру» Николай Черкашин, офицер-подводник, журналист и писатель-маринист, автор исторических расследований.
Ведет программу «Точка зрения» международный обозреватель Pravda.ru Любовь Степушова.
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков выступил с заявлением, что Москва в связи с "кремлевским списком" не будет действовать во вред себе.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков выступил с заявлением, что Москва в связи с "кремлевским списком" не будет действовать во вред себе.
В Сети появилось видео боя, в который вступил с боевиками в Сирии пилот сбитого в провинции Идлиб российского самолета Су-25.
Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда