Как русские подводники играют на нервах НАТО

Какова роль подводного флота России в ядерной триаде? Почему британские чиновники так боятся, что наши подводные лодки лишат их связи, «перерезав подводные кабели»? Чем российская подводная лодка класса «Борей» отличается от американской класса Columbia. Что это за оружие подводный дрон - "Статус-6" ?

Почему погибла аргентинская лодка Сан Хуан? Может ли повториться такая авария, как с АПЛ «Курск»?.В прямом эфире «Правды.Ру» Николай Черкашин, офицер-подводник, журналист и писатель-маринист, автор исторических расследований.

Ведет программу «Точка зрения» международный обозреватель Pravda.ru Любовь Степушова.

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