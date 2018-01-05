Рождество Христово и старинные святочные гадания на Руси: вопросы священнослужителю

Наступает один из светлых православных праздников - Рождество Христово. Мы все помним, что в старину на Руси с 7 января до самого Крещения начинались святочные гадания.



Рождество Христово и старинные святочные гадания на Руси: вопросы священнослужителю

О светлом празднике Рождества Христова и святочных гаданиях мы пригласили рассказать отца Александра (Агейкина), настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоирея и Александра Коршакова, старшего миссионера Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

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