Наступает один из светлых православных праздников - Рождество Христово. Мы все помним, что в старину на Руси с 7 января до самого Крещения начинались святочные гадания.
О светлом празднике Рождества Христова и святочных гаданиях мы пригласили рассказать отца Александра (Агейкина), настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоирея и Александра Коршакова, старшего миссионера Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
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По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Германию и США не забывать о "тёмных сторонах российской политики" и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлем.
В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы "Хмеймим".
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.