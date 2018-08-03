Как Трамп спасет ЕАЭС от развала

"Бархатная революция" в Армении была предрешена действиями предыдущего руководства страны, властолюбивого и алчного, сказал в эфире программы "Точка зрения" директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



Как Трамп спасет ЕАЭС от развала

По мнению эксперта "Правды.Ру", премьер Никол Пашинян сегодня набирает очки на антикоррупционной кампании, но Западу от него нужно не это, а изменение внешнеполитического вектора — выход из ОДКБ и ЕАЭС.

Вина на развале интеграционных проектов на постсоветском пространстве лежит и на российском руководстве, которое сделало ставку на то, что партнеры "уйдут, перебесятся, а потом вернутся". Это не верная тактика, считает эксперт.

На того же экс-президента Сержа Саргсяна надо было "давить", ограничивая в желании "сидеть на двух стульях". И с другой стороны, надо было предлагать свою экономическую программу реконструкции Армении, заметил Владимир Лепехин.

Политолог пояснил, что ЕАЭС отличается от западных подобных структур тем, что управляется консенсусом, а не жестким олигархическим аппаратом, что вызвано объективными причинами: Россия не "печатает деньги" и не является самостоятельным финансовым игроком. Именно это тормозит формирование интеграционного полюса силы вокруг России.

Именно его формированием и занимаются в настоящее время Владимир Путин и Дональд Трамп — представитель национальной олигархии. Это объективный процесс "обнуления огромного американского долга", который часть американских элит хочет провести мирным путем. "Большая сделка" в начале своего пути, и она спасет ЕАЭС от разрушения, уверен Владимир Лепехин.

Узнайте, что просит Трамп от Путина взамен на разрешение сделать рубль центом силы на Евразийском континенте, смотрите программу "Точка зрения" с обозревателем "Правды.Ру" Любовью Степушовой.