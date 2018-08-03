"Бархатная революция" в Армении была предрешена действиями предыдущего руководства страны, властолюбивого и алчного, сказал в эфире программы "Точка зрения" директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
По мнению эксперта "Правды.Ру", премьер Никол Пашинян сегодня набирает очки на антикоррупционной кампании, но Западу от него нужно не это, а изменение внешнеполитического вектора — выход из ОДКБ и ЕАЭС.
Вина на развале интеграционных проектов на постсоветском пространстве лежит и на российском руководстве, которое сделало ставку на то, что партнеры "уйдут, перебесятся, а потом вернутся". Это не верная тактика, считает эксперт.
На того же экс-президента Сержа Саргсяна надо было "давить", ограничивая в желании "сидеть на двух стульях". И с другой стороны, надо было предлагать свою экономическую программу реконструкции Армении, заметил Владимир Лепехин.
Политолог пояснил, что ЕАЭС отличается от западных подобных структур тем, что управляется консенсусом, а не жестким олигархическим аппаратом, что вызвано объективными причинами: Россия не "печатает деньги" и не является самостоятельным финансовым игроком. Именно это тормозит формирование интеграционного полюса силы вокруг России.
Именно его формированием и занимаются в настоящее время Владимир Путин и Дональд Трамп — представитель национальной олигархии. Это объективный процесс "обнуления огромного американского долга", который часть американских элит хочет провести мирным путем. "Большая сделка" в начале своего пути, и она спасет ЕАЭС от разрушения, уверен Владимир Лепехин.
Узнайте, что просит Трамп от Путина взамен на разрешение сделать рубль центом силы на Евразийском континенте, смотрите программу "Точка зрения" с обозревателем "Правды.Ру" Любовью Степушовой.
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