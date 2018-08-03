Миллиарды на тротуарную плитку - девиз мэрии

Правильно ли было превращать Москву в витрину для туристов и закрывать производства? Где работать простому москвичу? Почему власти Москвы так полюбили инвестиции в благоустройство? Что нужно требовать от действующих властей и какие обещания кандидатов помогут выиграть выборы мэра?



Миллиарды на тротуарную плитку - девиз мэрии.

Гости студии "Правды.Ру": секретарь МГК КПРФ Евгений Балашов и журналист, политолог, житель Арбата Юрий Титов.

Ведет выпуск программы "Точка зрения": Инна Новикова, главный редактор "Правды.Ру".