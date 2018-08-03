Правильно ли было превращать Москву в витрину для туристов и закрывать производства? Где работать простому москвичу? Почему власти Москвы так полюбили инвестиции в благоустройство? Что нужно требовать от действующих властей и какие обещания кандидатов помогут выиграть выборы мэра?
Гости студии "Правды.Ру": секретарь МГК КПРФ Евгений Балашов и журналист, политолог, житель Арбата Юрий Титов.
Ведет выпуск программы "Точка зрения": Инна Новикова, главный редактор "Правды.Ру".
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