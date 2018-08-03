Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) с мая вольна сама определять виновных в применении химического оружия. За это проголосовали 82 страны члена ОЗХО, Россия была против, и ее поддержали 24 участника.
Анализируя последние громкие случаи его применения в Ираке, Сирии, в Солсбери против Скрипалей, в Малайзии против брата Ким Чен Ына, очевидно, что разоблачения подобного рода используются против неугодных Западу режимов и России, в том числе.
Где ждать следующего удара и как действовать в такой обстановке? в передаче "Точка зрения" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия Антон Уткин.
Специалист отметил, что химическим оружием может стать простой хлор, если его применять в соответствующих целях, с другой стороны, сложнейшие химические соединения, указанные в Конвенции по запрещению химического оружия, могут быть синтезированы в обычной студенческой лаборатории. Но их применение возможно только человеком, соответствующим образом подготовленным, потому что "можно разлить ведро зарина на площади полной людей и не достичь отравляющего эффекта", сказал эксперт "Правды.Ру". Именно поэтому террористы предпочитают "простые методы" террора — взрывы, наезды и нападения на людей.
Антон Уткин обозначил в видеоэфире "Правды.Ру" свою версию отравления Скрипалей в Солсбери, которая, естественно, не совпадает с озвученной властями Великобритании и приводит к весьма неприятным для них последствиям.
Подробности смотрите в программе "Точка зрения" с обозревателем "Правды.Ру" Любовью Степушовой.
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