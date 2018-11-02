"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана

Автокефалия Украине от Константинополя — это не раскол, а результат недальновидной, если не предательской политики руководства Русской Православной Церкви (РПЦ), сказала в эфире "Правды.Ру" доцент МГИМО, кафедры истории и политики стран Европы и Америки, кандидат исторических наук Ольга Четверикова.



"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана

По ее словам, вместо того, чтобы заниматься воспитанием паствы, Патриарх Кирилл стал заниматься политикой через налаживание отношения с Ватиканом. Эксперт напомнила, что католицизм откололся от православия, а не православие ушло в схизму, поэтому ведение диалога с католиками противоречит учению святых русских старцев. Ватикан сегодня ставит перед собой задачу подчинения православия через политические рычаги, отметила Ольга Четверикова.

Константинополь давно в подчинении у папы, а вот Москва надеялась с помощью Ватикана стать в православии главной и попалась в ловушку. "Сребролюбие возобладало над здравым смыслом", — заметила Ольга Четверикова. Украинский проект по предоставлению автокефалии неканонической украинской церкви - это проект задуманный США и Ватиканом, продолжила она.

Поэтому попытки призвать папу Франциска для разрешения спора ни к чему не приведут, а только увеличат разрыв между паствой и архиереями. Экуменизм проник в православие и угрожает русской идентичности. Что будет с планетой Земля, если православие "ляжет" под раскольников?

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