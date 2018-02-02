Побеждаем природу: как обмануть рак и стать матерью

Хотя в диагнозе "РАК" многим слышится приговор, и сами онкологические заболевания стремительно молодеют, всё равно наука с каждым годом все дальше продвигается в борьбе с ними - и особенно в репродуктивной сфере. Ведь важно не только вылечиться, но и вернуться к полноценной жизни, в том числе - если есть желание - завести ребенка.



Побеждаем природу: как обмануть рак и стать матерью

И тут начинаются вопросы:

- как проверить свою способность к деторождению после онкологического заболевания?

- влияет ли химиотерапия на ДНК и наследственность?

- каковы шансы на здоровое потомство?

- какие противопоказания для беременности и родов у матерей с онкологией?

- что такое КРИОКОНСЕРВАЦИЯ половых клеток, где её делают и зачем она нужна онкобольным?

- что делать, если биоматериал для ЭКО есть, а врач запрещает женщине беременность?

На них в программе "Точка зрения" отвечает заведующая эмбриологической лаборатории московской клиники, кандидат биологических наук Валентина Апрышко.