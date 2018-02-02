Хотя в диагнозе "РАК" многим слышится приговор, и сами онкологические заболевания стремительно молодеют, всё равно наука с каждым годом все дальше продвигается в борьбе с ними - и особенно в репродуктивной сфере. Ведь важно не только вылечиться, но и вернуться к полноценной жизни, в том числе - если есть желание - завести ребенка.
И тут начинаются вопросы:
- как проверить свою способность к деторождению после онкологического заболевания?
- влияет ли химиотерапия на ДНК и наследственность?
- каковы шансы на здоровое потомство?
- какие противопоказания для беременности и родов у матерей с онкологией?
- что такое КРИОКОНСЕРВАЦИЯ половых клеток, где её делают и зачем она нужна онкобольным?
- что делать, если биоматериал для ЭКО есть, а врач запрещает женщине беременность?
На них в программе "Точка зрения" отвечает заведующая эмбриологической лаборатории московской клиники, кандидат биологических наук Валентина Апрышко.
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