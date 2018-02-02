Как России играть на слабостях Китая

Слабость Китая - отсутствие ресурсов, и поэтому Пекин всегда будет прислушиваться к Москве, у которой под контролем все главные мировые лимитирующие ресурсы - углеводороды и пресная вода.



Как России играть на слабостях Китая

Вашингтон же при глобалистах превратился в мировой офис, без которого, как выясняется, можно обойтись, и Китай показал это на практике в Африке. Он вывез из нее сырья по бартеру больше, чем вся лондонская биржа. То есть Пекин строит свою систему международных отношений вне Бреттон-Вудской системы. Поэтому та Америка, которая привела Трампа к власти, объявила Китай - главным соперником.

Какая роль у России в «битве гигантов» - Китая и США» - запастись попкорном или активно участвовать? Об этом в программе «Точка зрения» политолог Леонид Крутаков. Ведет передачу международный обозреватель Любовь Степушова