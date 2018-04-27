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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Что такое блокчейн и как он может изменить будущее человечества

Правда ТВ » ЯМЭФ-2018

IV Ялтинский Международный Экономический Форум. Как будет развиваться интернет в будущем, как изменится жизнь человечества с появлением блокчейна? Какая разница между блокчейном и криптовалютой? Кто разрабатывает криптовалюту и к чему это приведет?


Что такое блокчейн и как он может изменить будущее человечества

Главный редактор Правды.Ру Инна Новикова беседует с Хридеем Ашрма, начальником деловой стратегии развития компании Relex. 

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Темы ялта блокчейн экономический кризис
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