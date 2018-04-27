На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...