IV Ялтинский Международный Экономический Форум. Как будет развиваться интернет в будущем, как изменится жизнь человечества с появлением блокчейна? Какая разница между блокчейном и криптовалютой? Кто разрабатывает криптовалюту и к чему это приведет?
Главный редактор Правды.Ру Инна Новикова беседует с Хридеем Ашрма, начальником деловой стратегии развития компании Relex.
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.