Анатолий Аксаков: Как Крым преодолевает санкционные границы

Почему на IV Ялтинском международном экономическом форуме не было крупнейших банков России и как в условиях санкций крымчане смогут получать финансовые услуги - об этом в интервью Pravda.ru рассказал Анатолий Аксаков, председатель финансового комитета ГД ФС РФ, председатель совета ассоциации банков России



Анатолий Аксаков: Как Крым преодолевает санкционные границы

"Цифровая экономика позволяет преодолевать все границы. Удаленно крымчане смогут получать финансовые услуги. В том числе и с помощью биометрической платформы", - отмечает Анатолий Аксаков.