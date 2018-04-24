Тимур Аитов: Об уязвимости блокчейна, возможностях и перспективах блокчейн-технологий

Как развит вопрос в сфере защиты цифровых денег, цифровых банков и как это направление может изменить экономику России ответил Pravda.ru Тимур Аитов, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям.
IV Ялтинский международный экономический форум.
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?