Тимур Аитов: Об уязвимости блокчейна, возможностях и перспективах блокчейн-технологий

Как развит вопрос в сфере защиты цифровых денег, цифровых банков и как это направление может изменить экономику России ответил Pravda.ru Тимур Аитов, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям.



Тимур Аитов: Об уязвимости блокчейна, возможностях и перспективах блокчейн-технологий

IV Ялтинский международный экономический форум.