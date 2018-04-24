Привет санкциям: Крым прорывается на международную бизнес-площадку

IV Ялтинский Международный экономический форум. О Крымской свободной экономической зоне и налоговых преференциях и о том, как в Крыму, вопреки санкциям, заключаются международные контракты рассказал в эксклюзивном интервью Pravda.ru Георгий Агаджанян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти, научно-производственная компания ИТС.



Привет санкциям: Крым прорывается на международную бизнес-площадку

Но "к сожалению, пока политика ряда стран - наших западных партнеров, будет преобладать над холодным разумом, прагматичным подходом ничего не изменится. Есть страны, персоны, которые оказывают слишком большое влияние на бизнес", - отметил Георгий Агаджанян.