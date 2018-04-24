Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Правда ТВ » ЯМЭФ-2018
Точка зрения Необычная неделя Диалоги Клуб Главного Редактора Армия Вся правда о недвижимости Теория Потребления ЯМЭФ-2018
Автор Редакция рубрики "Общество"

Привет санкциям: Крым прорывается на международную бизнес-площадку

Правда ТВ » ЯМЭФ-2018

IV Ялтинский Международный экономический форум. О Крымской свободной экономической зоне и налоговых преференциях и о том, как в Крыму, вопреки санкциям, заключаются международные контракты рассказал в эксклюзивном интервью Pravda.ru Георгий Агаджанян, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти, научно-производственная компания ИТС.


Привет санкциям: Крым прорывается на международную бизнес-площадку

Но "к сожалению, пока политика ряда стран - наших западных партнеров, будет преобладать над холодным разумом, прагматичным подходом ничего не изменится. Есть страны, персоны, которые оказывают слишком большое влияние на бизнес", - отметил Георгий Агаджанян. 

 

 

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы крым ялта бизнес налоги экономический форум
Обсудить
Актуальная аналитика
Теория Потребления
“Морские Котики” ресторанного пиара
ЯМЭФ-2018
Привет санкциям: Крым прорывается на международную бизнес-площадку
Власть
Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Кошки тоже впадают в маразм
Экология
Кошки тоже впадают в маразм
"Мать всех мигрантов" Меркель продолжает губительную политику для Европы
Мир
"Мать всех мигрантов" Меркель продолжает губительную политику для Европы
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Новости Все >
Могут сбить: Росавиация назвала страны, над которыми опасно летать
Завидуй, провинция: московские учителя получают 100-тысячные зарплаты
В центре Москвы почти не осталось свободных площадей ﻿
Белгородок обязали получать разрешение на аборт в церкви
Чиновница Татарстана объявила мам-кулинаров "угрозой бизнесу"
Ждем китайцев? Иностранцам разрешат скупать Дальний Восток
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Россия
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер
Комментарии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Кремль объяснил: восстание в Армении — не Майдан на Украине
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
10 трлн рублей на соцрасходы - много или мало?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Полиция Швейцарии оштрафует утку за превышение скорости полета
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался