Волен Сидеров: В Европе не знают как на самом деле живет Россия

"Крымс 2014 года очень изменился в лучшую сторону. Как жаль, что в Европе, в Болгарии не знают как живет Россия, как живет Крым сейчас", - поделился своими впечатлениями наш болгарский коллега на IV Ялтинском международном экономическом форуме.



Волен Сидеров: В Европе не знают как на самом деле живет Россия

Есть ли в Болгарии СМИ, которые пишут правду о России и насколько свободна пресса в этой стране в эксклюзивном интервью главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой ответил Волен Сидеров, председатель парламентской группы партии "Атак" (Болгария).