"Крымс 2014 года очень изменился в лучшую сторону. Как жаль, что в Европе, в Болгарии не знают как живет Россия, как живет Крым сейчас", - поделился своими впечатлениями наш болгарский коллега на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Есть ли в Болгарии СМИ, которые пишут правду о России и насколько свободна пресса в этой стране в эксклюзивном интервью главному редактору Pravda.ru Инне Новиковой ответил Волен Сидеров, председатель парламентской группы партии "Атак" (Болгария).
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?