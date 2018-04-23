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Правда ТВ » ЯМЭФ-2018
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Автор Редакция рубрики "Общество"

Андрей Назаров: в условиях жестких санкций Крым посетило более 70 стран

Правда ТВ » ЯМЭФ-2018

Андрей Назаров, Председатель правления фонда Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в эксклюзивном интервью Pravda.ru отвечает как в условиях жестких санкций удалось пригласить такое большое количество иностранных делегаций и как в Брюсселе в Европарламенте встретили делегацию из Крыма и ЯМЭФ.


Андрей Назаров: в условиях жестких санкций Крым посетило более 70 стран

IV Ялтинский международный экономический форум.

 

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Темы ялта назаров экономический форум
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