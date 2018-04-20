Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов

О главной стратегической задаче IV Ялтинского международного экономического форума Pravda.ru рассказал председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко



Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов

"В украинский период Крым развивался только по южному берегу полуострова. И это касалось только курортного и оздоровительного отдыха. Больше Крымом никто не интересовался. Единственными кто проявлял свой интерес - это США и их союзники. Волновал их военно-промышленный комплекс. Крым - это мирная территория", - отметил Анатолий Зинченко.