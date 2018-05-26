Крым ждет от ПМЭФ помощи

Петербургский международный экономический форум подходит к завершению. На этой площадке за три дня состоялись свыше 30 сессий на самые злободневные и волнующие темы. Однако сводилось все к одному - как поднять уровень экономики. Эту же тему обсуждали на недавнем Ялтинском форуме, где также присутствовали многочисленные иностранные делегации.



Крым ждет от ПМЭФ помощи

И, конечно же, в Крыму много говорили о самом полуострове. На нынешнем ПМЭФ присутствовал и председатель МОО "Правозащита" Сергей Ахмадеев. Эта организация с 2014 года оказывает бесплатную юридическую помощь крымчанам. Чего жители полуострова ждут от Петербургского форума? Об этом Сергей Ахмадеев сообщил в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой

По теме:

Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов

На ПМЭФ проговорились о дате тотальной пенсионной реформы

Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом

"Правда.Ру" расскажет всю правду о ПМЭФ

Чего ждут от ПМЭФ его участники

Кому ПМЭФ-2018 принес многомиллиардные контракты

ПМЭФ стартовал: сенсации с трибун и тайны из кулуаров