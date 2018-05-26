Петербургский международный экономический форум подходит к завершению. На этой площадке за три дня состоялись свыше 30 сессий на самые злободневные и волнующие темы. Однако сводилось все к одному - как поднять уровень экономики. Эту же тему обсуждали на недавнем Ялтинском форуме, где также присутствовали многочисленные иностранные делегации.
И, конечно же, в Крыму много говорили о самом полуострове. На нынешнем ПМЭФ присутствовал и председатель МОО "Правозащита" Сергей Ахмадеев. Эта организация с 2014 года оказывает бесплатную юридическую помощь крымчанам. Чего жители полуострова ждут от Петербургского форума? Об этом Сергей Ахмадеев сообщил в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой
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