"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции

Конкурентоспособность и ее повышение стали одними из главных тем на Петербургском международном экономическом форуме. Он проходит в Северной столице в эти дни. Пятнадцать тысяч делегатов приехали из свыше чем 70 стран.



"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции

Россия также представлена широко, в том числе и в туристической сфере. Так, горный курорт "Роза Хутор" уже давно конкурирует с зарубежными местами подобного отдыха. Причем многие европейские места отдыха не дотягивают до "Розы Хутор" по уровню удобства и красоте.

Об этом в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой заявил генеральный директор курорта Сергей Бачин.

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