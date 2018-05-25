"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции

Конкурентоспособность и ее повышение стали одними из главных тем на Петербургском международном экономическом форуме. Он проходит в Северной столице в эти дни. Пятнадцать тысяч делегатов приехали из свыше чем 70 стран.
Россия также представлена широко, в том числе и в туристической сфере. Так, горный курорт "Роза Хутор" уже давно конкурирует с зарубежными местами подобного отдыха. Причем многие европейские места отдыха не дотягивают до "Розы Хутор" по уровню удобства и красоте.
Об этом в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой заявил генеральный директор курорта Сергей Бачин.
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