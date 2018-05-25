Право на комфорт: одной из главных тем ПМЭФ стала экология

Деловой климат, повышение конкурентоспособности, развитие бизнеса и частные инвестиции — это только небольшая часть вопросов, которые обсуждают на Петербургском международном экономическом форуме.



Право на комфорт: одной из главных тем ПМЭФ стала экология

Северная столица в эти дни стала огромной площадкой для работы по самому широкому и глобальному спектру тем. На ПМЭФ съехались 15 тысяч делегатов из свыше 70 стран.

Отметим, что четыре сессии форума посвятили экологии. Главное — найти баланс между интересами бизнеса, экономики и правом россиян на комфортную жизнь. Об этом в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Владимир Гутенев.

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